Kaymakam Mustafa Turan, “Şehidimiz Bekir Şimşek’i şehadete erişinin 7’nci yıl dönümünde kabri başında rahmet, minnet ve dualarla andık. Ruhun şad olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Şimşek, şehadete erişinin 7’nci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Kaymakam Mustafa Turan, “Şehidimiz Bekir Şimşek’i şehadete erişinin 7’nci yıl dönümünde kabri başında rahmet, minnet ve dualarla andık. Ruhun şad olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi