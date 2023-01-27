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Dua ettiler

Tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesine karşı köylüler yağmur ve kar duasına çıktı.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Dua ettiler

Kadışehri ilçesine bağlı Seyhan köyünde vatandaşlar toplu şekilde yağmur duası yaptı.
Ocak ayının ortasında bölgeye çok fazla yağış düşmemesi nedeniyle kar ve yağmur duasına çıkan köylüler el açarak yağmur ve kar duası yaptı. Geçim kaynakları sadece tarım ve hayvancılık olan köylüler, Ocak ayının bitmeye yakın olduğu şu günlerde halen kar ve yağmurun yağmaması nedeniyle ektikleri ürünlerin çıkmamasından endişe ediyor.
Yağmur duası sonrası vatandaşlar yapmış olduğu açıklamada; “Yağan kara, yağmura ihtiyacımız var. Allah’ım çok versin inşallah. Herkesin duasını Allah kabul etsin. İnşallah karımız, yağmurumuz fazla olsun. Cenab-ı Allah bolluk bereket versin inşallah.” diye konuştular. »Haber Merkezi

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Dua Ettiler
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