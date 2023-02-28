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DSİ çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem felaketi sebebiyle teyakkuza geçen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), ilk andan itibaren vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.  

28 Şubat 2023 Salı 02:00
DSİ çalışmalarını sürdürüyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkânlarıyla seferber olarak bölgeye intikal etmeye başlayan DSİ ekipleri, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen arama, kurtarma, enkaz kaldırma ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması hususundaki çalışmalara aktif katılım sağlıyor. Çalışmaların en yoğun olduğu süreçte bölgedeki DSİ personeli sayısı 8 bin 25’e, iş makinesi ve ekipman sayısı ise 3 bin 42’ye ulaştı.  DSİ, arazi deneyimli teknik personeli ve güçlü iş makinesi parkı ile depremin yarattığı yıkıcı etkilerin giderilmesi maksadıyla gece gündüz görev yaptı. Bölgedeki çalışmalarını sürdüren DSİ ekipleri halihazırda 6 bin 720 personel, 2 bin 637 adet iş makinesi ve ekipman ile görev yapıyor. DSİ ekipleri; arama, kurtarma ve enkaz kaldırma işlemlerinin yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda da çalışmalar yürütüyor. Yurt sathına yayılmış olan DSİ Misafirhanelerinde 4 bin 643 depremzede misafir ediliyor. Deprem bölgesinde 686 adet barınma çadırı kuruldu. 566 adet konteyner ve seyyar tuvalet tesis edildi. 71 adet seyyar mutfak ile 3 öğün yemek servisi yapılıyor. 120 adet jeneratör ile bölgede enerji ihtiyacının karşılanmasına destek veriliyor. 184 adet su deposu ile kullanma suyu ihtiyacı karşılanıyor. 20 adet projektör ile aydınlatma hizmetlerine destek veriliyor. Öte yandan deprem bölgesine temel ihtiyaç malzemeleri de gönderildi, bu kapsamda; 8,2 milyon adet (0,5-1-1,5 ve 5 litrelik şişelerde) içme suyu, 16 bin 220 paket gıda maddesi ve 136 bin 865 kg kuru gıda, 23 bin 646 adet battaniye, 31 bin 699 koli giysi ve 423 bin TL’lik giyim çeki, 6 bin 524 koli hijyen malzemesi, 76 koli tıbbi malzeme, 2 bin 201 adet ısıtıcı, 622 ton odun ve kömür, 3 bin adet powerbank, bölgeye gönderilerek depremden etkilenen vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ülkemizi derin bir acıya boğan ancak dayanışma ruhu ile birlik ve beraberliğimizi pekiştiren deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalarına 24 saat esasıyla devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

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DSİ çalışmalarını Sürdürüyor
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