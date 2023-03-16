Dosya sayısı 4 milyonu aştı

Görüşmeleri tamamlanan dosyalardan 2,5 milyonu anlaşma sağlanarak, çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan arabuluculuk; iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında başarı ile uygulanıyor. Arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa bir sürede çözüme kavuşturuluyor, mahkemelerin iş yükü azaldığı gibi toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlanıyor.

BAŞARI ORANI YÜZDE 69

Arabuluculuk iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuksa hukuk sistemine 14 Kasım 2013’te kazandırılmıştı. Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulabilen arabuluculukta bu güne kadar 4 milyon 26 bin 854 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 dosyadan 2 milyon 581 bin 397’si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu. Böylelikle anlaşma sağlanan dosyalarda başarı oranı yüzde 69 oldu.

DOSYALAR ARABULUCULUKLA KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜYOR

İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 656 bin 25 dosyadan 924 bin 127’si anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 56 oldu. Üstelik bu dosyalar ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu.

Ticari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 552 bin 133 dosyadan 275 bin 971’i anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 50 başarı sağlandı. Arabulucular bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede tarafları uzlaştırdı.

Tüketici uyuşmazlıklarında da uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020’ten bugüne kadar 216 bin 517 dosyada müzakere tamamlandı ve bu dosyalardan 103 bin 805’i çözüme kavuştu. Bu dosyalarda ortalama 10 günde uzlaşma sağlandı. Başarı oranı ise yüzde 48 oldu.

İhtiyari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 1 milyon 291 bin 105 dosyadan 1 milyon 277 bin 494 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananların anlaşma oranı yüzde 99 oldu. »Haber merkezi