“Dönüşüm” Türkiye Sahnesinde

Prömiyeri 23 Ocak’ta Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesinde yapıldı. 24 Ocak’ta ise Konya Devlet Tiyatrosu sahnesinde sergilendi.

Tiyatro Kafa kurucusu Burak Öngel, ‘Tiyatro Kafa’ Franz Kafka’nın unutulmaz eseri ‘Dönüşümü’ 10 Şubat’ta Ankara Büyük Tiyatro, 14 Şubat Kayseri Devlet Tiyatro Sahnesi, 26 Şubat Akün sahnesi, 28 Şubat Antalya Devlet tiyatro sahnesi, 02 Mart Alanya Kültür Merkezi sahnesi, 05 Mart İstanbul Mecidiyeköy Devlet tiyatro sahnesi, 06 Mart İstanbul Tekel Devlet tiyatro sahnesi, 11 Mart Eskişehir Anadolu Üniversitesi AKM sahnesi, 12 Mart Bursa Devlet tiyatro sahnesi, 13 Mart İzmir Devlet tiyatro sahnesi, 19 Mart Akün Sahnesi’nde düzenleneceğini söyledi.

Öngel; “Yaklaşık 3 buçuk aylık bir hazırlık süresinden sonra 23 Ocakta Prömiyeri yaptık. Daha sonra Türkiye turnemiz olacak. Mayıs ayından itibaren inşallah Avrupa turnelerimiz başlayacak oyunumuzda profesyonel ve Türkiye de tiyatro alanında tanınmış isimlerle çalışmanın gururu içerisindeyiz. Yozgat’ta yaptığımız tiyatroyu Türkiye’ye tanıtmak ulusal anlamda ses getirebilmek adına böyle güzel projeye başladık. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay bizlerin her zaman yanında oldu ve himmet etti. Devlet opera bale büyük tiyatro salonunda 10 Şubat’ta da basın galamız olacak. Basın galamızı inşallah bir aksilik olmaz ise Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay katılımları ile onurlandıracaklar.” diye konuştu. »Alpaslan Demir