Dolandırıcılık uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada; “ Bazı şahısların Valiliğimiz ve diğer kurumlarımızın adını kullanarak, depremden etkilenen vatandaşlarımız için bağış ve yardım kampanyası adı altında hara yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıkları yönünde ihbarlar ulaşmaktadır. Valiliğimiz veya herhangi bir kurumumuzun; iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden ve vatandaşlarımızdan telefon ve çeşitli yollarla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır. Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız valiliğimiz resmi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmış olduğumuz valiliğimiz hesap numaralarına ve AFAD hesap numaralarına bağışlarını yapabilirler. Ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızda yine resmi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmış olduğumuz toplama alanlarına yardımlarını ulaştırabilirler. Bunun dışında taleplere kesinlikle itibar etmeyiniz.” ifadeleri kullanıldı. »Alpaslan Demir