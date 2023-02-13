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"Dokunmadık kimse kalmayacak"

Hatay’ın Hassa İlçesinde bulunan 2. grup "Psikososyal Destek Ekibi" Vali Ziya Polat'ın koordinasyonunda çalışmalarına devam ediyor. 

13 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
"Dokunmadık kimse kalmayacak"

Meslek elemanları psiko-sosyal hizmetleri ile birlikte yardım, dağıtım iş ve işlemlerinde de üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ifaden eden Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Özellikle hassas gruplardan çocukların yaşadıkları travmayı hızlı atlatmaları, hayata hızlı adaptasyonları için "çocukların yemek, sosyal etkinlik ve uyku vakitlerini planlayarak yaşamlarındaki rutini devam ettirerek çocukların kendini daha güvende hissetmelerini sağlamaya çalışmakta. Çocuklara yaşadıklarını ve hissettiklerini resimle anlatması veya oyunlara yansıtması sağlanarak kaygıları azaltılmaya çalışılmaktadır.  Rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık veren personelimiz çalışmaları ile dokunmadık kimse bırakmayacak.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Dokunmadık Kimse Kalmayacak
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