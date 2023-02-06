Doğaya yiyecek bıraktı

Kaymakam Ali Açıkgöz, kar yağışı dolayısıyla doğanın beyaz kar örtüsü ile büründüğünü belirterek, ilçenin belirli noktalarına kuşlar için yem diğer türler için de ekmek bıraktıklarını söyledi.

Kaymakam Açıkgöz, “Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki birkaç gün yoğun kar yağışı bekleniyor. Bizde bu süreçte yaban hayvanları için de tedbirimizi aldık. Yaban hayvanlarından havadaki kuşa kadar büyük bir mesuliyet altındayız. Bizler, bir buğday tanesi ile karnı doyacak kuşun da, yavrusunu beslemek için yiyecek arayan yabani hayvanların da sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Bugün, Milli Parklar Şefliğimizin deneyimlerinden de istifade ederek kar yağışı öncesi hazırlıklarımızı yaptık. İlçemizin özellikle yüksek kesimlerinde birçok noktaya beslenme noktaları oluşturduk. En taze yiyecekleri, en güzel buğdayları bu noktalara bıraktık. Bizler, Hz. Ömer (r.a.) efendimizin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı dedirtmem, sözünü aklımızdan bir an bile çıkartmadan çalışmaya gayret ediyoruz. Burada görevde olduğumuz müddetçe vatandaşımız için gösterdiğimiz hassasiyeti, doğada yaşayan canlılar için de göstereceğiz. Çalışmalarda emeği geçen tüm personelimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.” diye konuştu. »Haber Merkezi