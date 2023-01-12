Doğalgaza kavuşuyor

Karakoç Mahallesinde yoğun olarak dile getiren doğalgaz sorununun çözümü için hazırlıklara başlayan Başkan Coşar, Karakoç’a doğalgaz bağlantısının yatırım programına alındığını müjdeledi.

Karakoç’ta yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren doğalgaz konusundaki tüm engeller ortadan kalktı. Alınan bu karar, uzun yıllardır doğalgaz hasreti çeken vatandaşlara bayram sevinci yaşattı.

Çalışmaları ve projeleriyle tüm gönüllere dokunan ve belediye tarihinde rekora doğru koşmaya devam eden, İlçenin uzun yıllardır hasret kaldığı, yatırım ve projeleri bir bir vatandaşın hizmetine sunan, hayata geçecek olan yeni yatırım ve projeler ile de adından söz ettiren ve dokunmadık gönül, çalmadık kapı bırakmayan Başkan Coşar’ın çalışmaları takdirle karşılanmaya devam ediyor.

Başkan Coşar, Karakoç Mahallesindeki doğalgaz sorununun çözüme kavuştuğunu söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Coşar, “Boğazlıyan’a yaklaşık 7 km. uzaklıkta bulunan Karakoç mahallemizi yakından ilgilendiren doğalgaz sorunu konusunda yetkililerle görüşmemiz sonucu yatırım programını aldırdık. Mahalle sakinlerini ilgilendiren doğalgaz konusundaki tüm engeller ortadan kalktı” dedi.

“Yoğun bir çalışma sonucu vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak bir neticeye ulaşıldı” diyen Coşar, “Alınan bu karar, uzun yıllardır doğalgaz hasreti çeken hemşehrilerimizle birlikte bizlere sevinç yaşattı. Bu bölgemizde doğalgaz altyapı çalışmaları başlayacaktır. Boğazlıyanlı hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek bu kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Coşar, halkın sorununu çözmek için gayret sarf ettiklerini belirterek, tek amaçlarının vatandaşın daha sağlıklı, huzurlu ve kaliteli ortamlarda yaşamalarını sağlamak ve taleplerini karşılamak olduğunu da sözlerine ekledi. »Haber Merkezi