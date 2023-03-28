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Doğalgaza kavuşuyor

Aydıncık İlçesinin doğalgaza kavuşması için Sürmeligaz tesis kurulumu için sevkiyata başladı.

28 Mart 2023 Salı 02:00
Doğalgaza kavuşuyor

Aydıncık Belediye Başkanlığının önemli projeleri arasında bulunan ve ilçenin kaliteli, ucuz ve modern ısınma imkanlarından faydalanmasını sağlayacak doğalgaz için ilk adım atıldı. İlk sevkiyatı yaparak tesis kurulumu için hazırlıklara başlayan Sürmeligaz Şirketi’nin kısa zamanda ilçeye gaz vermek için hazırlıklara da başlaması bekleniyor.
Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak böylesine önemli bir hizmetin ilçeye geliyor olmasının büyük mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlçe halkına doğalgaz için söz verdiklerini ve bunun yerine geliyor olmasının ilçe için önemine dikkat çeken Koçak, “Bu hizmetin gelmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a, Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer 'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

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Doğalgaza Kavuşuyor
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