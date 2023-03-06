DİTİP ekibi Kahramanmaraş’ta

Koordinatör Müftü olarak bölgede görev yapan İl Müftüsü Ali Gülden, Ditip ekibine bölgedeki hizmetler hakkında bilgi verirken gurbetçi vatandaşların yardımlarını depremzede vatandaşlara ulaştırdıkları için Diyanet İşleri Türk İslam İşbirliği Ditip Kadın Kolları ekibine teşekkür etti.

ANADOLU AJANSINA RÖPORTAJ VERDİ

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Din Görevlileri Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’in önderliğinde deprem bölgelerine giderek canla başla çalıştılar.

Hatay İli Hassa İlçesi'ndeki görevini tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş koordinatörü olarak görevlendirilen İl Müftüsü Ali Gülden, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın bölgedeki faaliyetlerini Anadolu Ajansına değerlendirdi.

Konu ile ilgili konuşan Gülden; “Diyanet personeli olarak ihtiyaç duyulan her noktada hizmet verdiklerine dikkat çekerek kurum olarak adeta oksijen gibiyiz. Devletimize milletime ve deprem bölgelerine büyük katkılar sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi