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Dini öğreniyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk defa 2022-2023 öğretim yılında başlatılan programla 7-10 yaş arası öğrenciler okulla birlikte Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğreniyor. 

24 Ocak 2023 Salı 02:00
Dini öğreniyorlar

Bu kapsamda Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda öğrenim gören 24 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak belgelerini aldı. 
Öğrenci velileri; 4-6 yaştan sonra Kur'an-ı Kerim derslerinin bu programla kesintiye uğramadan devam etmiş olması ve proje hafızlık aşaması için temel oluşturmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 
Ayrıca Bölge Yatılı Kur'an Kursunda öğrencilere yönelik hafızlığa hazırlık, hafızlık, temel öğretim, dini bilgiler, tefsir, hadis, hafızlık tekrar, talim, dini musiki gibi derslerde verilmektedir. »Haber Merkezi

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Dini öğreniyorlar
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