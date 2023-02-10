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Din görevlileri yardımlarını sürdürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’in başkanlığında din görevlilerinden oluşan gönüllü ekipler bölgeye giderek depremde zarar gören vatandaşlara maddi ve manevi anlamda yardım etmeye başladı. 

10 Şubat 2023 Cuma 02:00
Din görevlileri yardımlarını sürdürüyor

Hatay'daki deprem bölgesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Yozgat Valiliği ve belediye ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaçları tespit eden görevliler vatandaşlara hizmet sunmaktadır. 
Yozgat İl Müftülüğü gönüllü din görevlilerinden oluşan yardım ekipleri hastane, cenaze giriş ve çıkış teslim tutanakları ile teşhis işlemlerini sorunsuz gerçekleştiriyor. 
Din görevlileri spor salonundaki yardım depolama ve dağıtma alanında Yozgat halkının yoğun bir şekilde gönderdiği yardım malzemelerini taşıma ve depremzedelere ulaştırma hizmetlerinde bulunuyor. Ayrıca görevlileri cenaze yıkama ve defin hizmeti de veriyor. »Haber Merkezi

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Din Görevlileri Yardımlarını Sürdürüyor
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