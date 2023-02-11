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Din görevlileri yaraları sarıyor

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’in başkanlığında din görevlilerinden oluşan gönüllü destek ekipleri deprem bölgesi olan Hatay'a giderek depremden etkilenen vatandaşlara destek vermeye başladı. 

11 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Din görevlileri yaraları sarıyor

Yetkili kurumlar ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları, manevi destek hizmeti, yardımların depremzede vatandaşlara ulaştırılması, cenaze kabul-teslim, cenaze defin hizmetleri gibi pek çok alanda halkın hizmetine koşuyor. 
Deprem bölgesine gidemeyen din görevlileri ise okunan Kur'an-ı Kerim hatimleri ve yapılan dualarla manevi destek sunuyor. »Haber Merkezi 

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Din Görevlileri Yaraları Sarıyor
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