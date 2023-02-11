Din görevlileri yaraları sarıyor

Yetkili kurumlar ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları, manevi destek hizmeti, yardımların depremzede vatandaşlara ulaştırılması, cenaze kabul-teslim, cenaze defin hizmetleri gibi pek çok alanda halkın hizmetine koşuyor.

Deprem bölgesine gidemeyen din görevlileri ise okunan Kur'an-ı Kerim hatimleri ve yapılan dualarla manevi destek sunuyor. »Haber Merkezi