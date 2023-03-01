Din Görevlileri Kahramanmaraş'ta

Daha önce Hatay İli Hassa İlçesinde İl Müftüsü Ali Gülden önderliğinde 6 Ekip olarak toplam 115 kişiden oluşan personel gerekli maddi ve manevi destek hizmetlerini sunmuştu.

Hizmetlerini tamamlayıp dönen Din Görevlileri bu kez de Kahramanmaraş’ta insani yardım, defin, manevi destek ve okul öncesi çağda bulunan çocuklara yönelik rehberlik ve destek başta olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü hizmetlere ihtiyaç duyulan her alanda hizmet sunmak üzere görev icra edecekler. »Haber Merkezi