Din görevlileri deprem bölgesinde

Yozgat Valiliği ve Afat İl Müdürlüğü koordinesinde Hatay’a hareket eden Din Görevlileri bölgedeki arama ve kurtarma ekiplerine destek verecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Müftü Ali Gülden; "İlimizde görev yapan Din Görevlilerinden oluşan 15 kişilik gönüllü destek ekibi İl Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şubelerimizi temsilen bölgedeki AFAD ve arama kurtarma ekiplerine destek olmaları için depremin yoğun bir şekilde hissedildiği Hatay'a gönderdik. Ayrıca İlimiz gelinde müftülüklerimiz ve TDV Yozgat Şubelerimizce depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları için yardım kampanyaları başlattık. Başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde göçük altındaki kardeşlerimizin sağ salim olarak kurtulmalarını ve yaralıların acil şifa bulmasını niyaz ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum Milletimizin başı sağ olsun.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi