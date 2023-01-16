Dile getireceğiz

Başkal, sözleşmeli personelin kadroya alınması ile alakalı yaptığı açıklamada; "Çok sayıda kamu kurumu, 2022 yılının son çeyreğinde, sözleşmeli personel alımı için duyuruya çıkmış, bu kurumlarda aynı sınav ile atanan personelden, idarelerin farklı uygulamaları ile bazı personel 25 Kasım 2022 tarihinden önce, kimi personel ise bu tarihten sonra sözleşme imzalamıştır. Bu nedenle sözleşmeli personelin kadroya alınmasında baz alınacak tarih 28 Kasım 2022 değil, kanunun yürürlüğe girdiği tarih olmalı 2022 yılında sınav kazanıp atanmaya hak kazanmış olup, henüz atanamayanlar da kapsama alınmalıdır." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi