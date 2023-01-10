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Dijitalleşme Desteği başladı

Dijital rozet sahibi danışmanlar, işletmeleri organizasyonel yapıları, müşteri yönetimi, ürün geliştirme, tedarik zinciri ve üretim yönetimi boyutlarıyla değerlendirecek.

10 Ocak 2023 Salı 02:00
Dijitalleşme Desteği başladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, yeni yılla birlikte Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere yönelik olarak dijital dönüşüm danışmanlığı desteği başlattıklarını belirterek, "Bu hizmeti alan işletmelere 20 bin liraya kadar destek sağlanabilecek." dedi. 
Işık, KOSGEB'in imalat sanayisinde faaliyet gösteren  Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için bu yıldan itibaren uygulamaya aldığı dijital dönüşüm danışmanlığı desteğine ilişkin bilgi verdi.
Destek programının KOSGEB ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) işbirliği sonucu hayata geçtiğini ifade eden Işık, bu kapsamda eğitimlerini tamamlayan ve İşletme yetkilisi tarafından seçilen dijital dönüşüm danışmanlarının işletmeyi ziyaret ederek dijitalleşme durumlarını tespit edeceğini söyledi.
Işık, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE'nin, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm yol haritalarının belirlenmesi konusunda 2021'de işbirliği anlaşması imzaladığını anımsattı.
Protokol kapsamında, imalat sanayisinde çalışanların, yöneticilerin, danışmanların, akademisyenlerin, sektör uzmanlarının, dijital dönüşüm danışmanı olabilmek için TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından eğitimden geçirildiğini vurgulayan Işık, şöyle konuştu: "gerekli kriterlere sahip adayların katıldığı eğitimlerde 'Sanayi Devrimi Teknolojileri', 'D3A Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı ve Bu Aracın Kullanımı' ile 'Danışmanlık Becerileri' olmak üzere üç ana başlıkta eğitimler verildi. TÜBİTAK TÜSSİDE'den işletmelerin dijital dönüşümlerini değerlendirmeye yetkinlik kazanan ve 'dijital rozet' alarak belgelendirilen  danışmanlar, DDX Model (ddxmodel.tubitak.gov.tr) portalına kaydoldu. Dijital dönüşüm değerlendirme ve yol haritası danışmanlığı almak isteyen işletmeler de başvurularını buradan gerçekleştirebiliyor. Başvuru formunu dolduran işletme, danışman havuzuna ulaşıp, seçtiği danışmanla planlamasını yapabiliyor. Bu hizmeti alan işletmelere 20 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak."
KOBİ'lerle DDX model üzerinden seçilerek eşleşen danışmanların, işletmeleri ziyaret edeceğini ve burada dijital olgunluk değerlendirmesi yapacağını anlatan Işık, şunları kaydetti: "Dijital rozet sahibi danışmanlar, işletmeleri organizasyonel yapıları, müşteri yönetimi, ürün geliştirme, tedarik zinciri ve üretim yönetimi boyutlarıyla değerlendirecek ve sıfır ile 4 arasında puanlandıracak. Bu durum tespitinin ardından bir de işletmelere dijital dönüşüm yol haritası hazırlayacak. 
DESTEK "2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ"NİN PARÇASI
Işık, dijital dönüşüm danışmanlık desteğinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılında açıkladığı "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nin bir parçası olarak KOSGEB tarafından kurgulandığını dile getirdi.
Strateji hakkında bilgi veren Işık, "Söz konusu strateji, işletmelerin dijital dönüşüm yol haritasının belirlenmesi, işletme büyüklüğüne göre karşılaştırmaların yapılması, yapılan yatırımların etkisinin takip edilmesi, sanayi politikaları için veri sağlanması amacıyla dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm olgunluk seviyeleriyle yol haritalarını belirleyerek yatırım yapılacak alanları ortaya koyacak bir Türkiye modeli geliştirilmesini hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu. »Rabia Şahin

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Dijitalleşme Desteği Başladı
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