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Dijital Türkiye toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay başkanlığında Dijital Türkiye Toplantısı, tüm bakanlıkların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşti.

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Dijital Türkiye toplantısı

Toplantıda ‘’Dijitalin Yüzyılı’’nda orta ve uzun vadeli yol haritası oluşturmaya ve Türkiye Yüzyılına ışık tutacak konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcı kurum ve kuruluşların sundukları hizmetlerin dijital alanlarda daha ileriye taşınmasına yönelik somut çalışmalar, gelişen teknolojiler bağlamında kapsamlı olarak ele alındı. Toplantıda, ülke genelinde bulunan tüm tapu müdürlüklerinin tek bir tapu müdürlüğü gibi hizmet sunması ve vatandaşların tapu işlemleri için gayrimenkulün bulunduğu ile müracaat etme zorunluluğuna TAKBİS projesi ile son verilmesine, ortaöğretim öğrencilerinin okulu erken yaşta bırakmamaları ve makine öğrenmesiyle öğrencilerin daha yakından tanınarak sadece eğitim verileri ile değil, kişisel özelliklerine göre de veri üreterek onları geleceğe daha iyi hazırlayacak erken uyarı sistemi ile ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin okula devam oranlarının artırılması ve geleceğe daha iyi hazırlanmalarına, dijital dönüşüm kapsamında geleceğin mesleklerine ilişkin ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler hazırlanarak bu mesleklere yönelik, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye yönelik alt yapı kurulmasına, uzaktan kimlik doğrulaması ile vatandaşların belirli konsolosluk işlemlerini konsolosluğa bizzat gitmeden gerçekleştirebilmesine, suçun veya olayın oluşmasından önceki zaman dilimine yoğunlaşmayı sağlayacak yapay zeka destekli önleyici kolluk sistemi ile suç örüntülerini tespit etme çalışmalarına ilişkin verilerin nitelik ve niceliğinin arttırılmasına, yapay zeka destekli dil modelleri ile turistlerden gelen şikayet ve isteklerin otonom şekilde değerlendirilmesi ile turistlere sağlanan kamu hizmetlerinin daha da iyileştirilmesine ve haberleşme ve uydu sistemleri üzerinden veri iletimi sağlanması ile uydu destekli akıllı ulaşım sistemleri (AUS) otomasyon projesi ve 5G haberleşme hizmetlerinin sunulmasına yönelik çalışmalarla yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirildi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Dijital Türkiye Toplantısı
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