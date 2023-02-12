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Devlet millet el ele

Gelecek Patisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaraları birlikte saracağız.” dedi.  

12 Şubat 2023 Pazar 02:47
Devlet millet el ele

Yozgat teşkilatı olarak depremzedelere yapılacak nakdi, ayni ve konaklama yardım faaliyetleri noktasında sahada sıkı çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Aydoğmuş, “Çağrımızı görüp kayıtsız kalmayan ve 35 kişilik otelini üç ay boyunca depremzede kardeşlerimize tahsis ede Akdağmadeni ilçesinde faaliyet gösteren Yıldız Otel sahibi Recep Yıdız beye çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin diyorum. Devlet millet el ele biz bunun üstesinden geliriz dedi. Türk milletinin büyüklüğüne bir daha şahit olduk. Rabbim devletimize milletimize güç kuvvet versin. Bizler Gelecek Partisi İl teşkilatı olarak depremin ilk gününden bugüne kadar Genel Merkez koordinasyon kurulu ile irtibatlı çalışarak yardım kampanyalarını duyurduk. Bu sayede birçok vatandaşımız bizleri arayarak yardım yapmak istediklerini söylediler. Yozgat İl merkezimizde ve ilçelerimizde teşkilâtlarımız vatandaşlarımızdan gelen maddi yardımları Yozgat Valiliği hesaplarına yatırılması konusunda bilgi veriyorlar, ayni yardımla konusunda sosyal yardımlaşma vakfı müdürlükleri ve belediyelerimizle koordineli çalışmak yürütmekteyiz. Yardımları vatandaşımızın evinden alıp toplama merkezine getiriyoruz. Oradan görevliler araçlara koyarak deprem bölgesine gönderiyor. Bu aşamada görevli tüm gönüllü vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.  Ayrıca deprem bölgesinden ilimize gelmek isteyen deprem mağduru kardeşlerimizi ilimize gelmeleri konusunda koordinasyon sağlayıp ilimize gelmelerinin sağlıyoruz.
İlimize ilçelerimize gelen kardeşlerimizin barınmaları konusunda Kaymakamlıklar ve belediyelerle koordineli çalışıp depremzedelerin hızlı bir şekilde ikamet etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili ilanlarda bulunuyoruz.  Çağrımıza duyarsız kalmayan ve bizi arayarak yardımda bulunmak istediğini söyleyen Akdağmadeni ilçesinde faaliyet gösteren Yıldız Otel sahibi Recep Yıldız  35 kişilik otelini 3 ay boyunca deprem mağdurlarına ücretsiz tahsis edeceğini bizlere bildirdi. Bizde konuyu Kaymakamlığa ve belediyeye bildirdik. Deprem mağduru kardeşlerimizi ücretsiz rahat bir şekilde  konaklamalarını koordine ediyoruz. Gerek nakdi gerek ayni gerekse barınma noktasında yardım yapan vatandaşlarımıza, yardımlarım koordinasyonunda görev alan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah'ın izniyle Devlet millet el ele biz bunun üstesinden geliriz.” dedi. Haber Merkezi

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Devlet Millet El Ele
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