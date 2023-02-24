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Devlet Millet el ele

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Yozgat Belediyesi Deprem Bölgesi’nde ki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

24 Şubat 2023 Cuma 02:00
Devlet Millet el ele

Belediye Başkanı Celal Köse’nin öncülüğünde belediye bünyesinde görev alan mimar, mühendis, teknik ekiplerle deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sararken kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüyor.
SON GÜNE KADAR
Belediye Başkanı Celal Köse, “Depremin gerçekleştiği ilk günden başlayan çalışmalarımızı, vatandaşlarımızın yaralarının sarılacağı, şehirlerin imar ve ihya edileceği zamana kadar sürdüreceğiz. İlk etapta gönderdiğimiz teknik personel, araç ve ekipman desteklerimiz devam etmekle birlikte bölgede yaşayan vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, depremin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için azim ve gayretle çalışıyoruz. Deprem bölgesinde incelemeler yapmak, vatandaşlarımızla görüşmek üzere gelen bakanlarımız ve devlet büyüklerimizle yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuyor, en iyi hizmeti nasıl verebiliriz, yaraları en iyi ve en hızlı şekilde nasıl sarabiliriz diye çalışıyoruz.” dedi. 
KONTEYNIR KENTLER HAZIRLANIYOR
Depremin yaşandığı ilk anda yapılan arama-kurtarma ve müdahale çalışmalar sonrası bölgede yaşayan vatandaşların gıda, giyim, temel ihtiyaç ve barınma ihtiyaçları için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Köse, “. Deprem bölgesinde oluşturduğumuz Konteynır Kentin yol, elektrik, su hattı gibi alt yapı hizmetlerini tamamlayarak vatandaşlarımız için sıcak barınma alanları oluşturmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 
GÖNÜL SOFRALARIMIZDA BULUŞUYORUZ
Köse, “Deprem Bölgesi’nde kurduğumuz aşevimizle bölgede yaşayan vatandaşlarımıza sıcak çorba ve yemek ikramlarında bulunuyor aynı sofrada birlikte yemek yiyoruz. Vatandaşlarımızı Gönül Soframızda ağırlıyor her bir vatandaşımızla ayrı ayrı ilgileniyor, isteklerini dinliyoruz.” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 24.02.2023 09:30
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