DEVA'da Bulut dönemi

Deva Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz’ın milletvekili aday adayı olmasının ardından başkanlık görevini kimin yürüteceğine yönelik soru Genel Merkezin verdiği karar sonrasında ortadan kalktı.

DEVA Partisi Yozgat il başkanlığı görevine getirilen Mustafa Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Beyin takdir ve tensipleriyle Deva Partisi Yozgat il Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Tarafıma tevdi edilen bu kutsal görevin sorumluluğu ve şuuru içerisinde Yozgat’ımızın şanına yakışır bir siyaset ve teşkilat çalışması yapmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu görevi şahsıma layık gören başta Genel Başkanıma, Genel Başkan Yardımcıma, Kurucu İl Başkanım ve Milletvekili İsmail Yılmaz beye şükranlarımı sunarken bu kutlu yürüyüşte bizi yalnız bırakmayacağına yürekten inandığım Yozgatlı hemşerilerime saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi