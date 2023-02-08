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Destekler artarak devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle afet bölgelerine görevli ve gönüllüleriyle insani yardım ile desteklerini sürdürüyor.  

08 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Destekler artarak devam ediyor

Vakıf, deprem bölgelerinde temel ihtiyaçları karşılamak ve AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla tüm imkanlarını seferber etti. 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralı vatandaşlara ise acil şifa dileğinde bulundu. 
Genel Müdür Turan, depremin ilk anından itibaren afet bölgelerine Vakfın görevli ve gönüllülerinin intikal ettiği bilgisini verdi. Turan, “Mütevelli Heyeti II. Başkanımız İhsan Açık, Genel Müdür Yardımcımız Abdurrahman Çetin, Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz Abdullah Aydos ve afet çalışmaları kapsamında Genel Merkezimizin 30 personeli deprem bölgelerine hızlı bir şekilde intikal ederek bölgedeki çalışmalara destek veriyor ve bölgenin ihtiyaçları konusunda tespitlerde bulunuyor” dedi. 
Turan, Vakfın Türkiye genelindeki 1003 şubesinden çok sayıda personelin deprem bölgelerine intikal etmeye başladığını da belirterek, “Müftülüklerimiz ve Şubelerimizin binlerce görevli ve gönüllüleri, hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgelerinde nerede ihtiyaç varsa oraya ulaşıyor, çalışmalara destek veriyor; mağdur vatandaşlarımıza yardım malzemeleri ulaştırıyor” diye konuştu.   
TDV’NİN ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ SAHADA
Genel Müdür Turan, Bartın, Ordu, Bursa, Afyonkarahisar ve İstanbul Şubeleri uhdesindeki 75 kişilik arama- kurtarma ekibinin Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 10 ilde AFAD koordinesinde deprem bölgelerindeki saha çalışmalarına destek verdiğini söyledi. 
Vakfın filosundaki ilgili araçların da deprem bölgelerine sevk edildiğini belirten Turan, şunları kaydetti: “Genel Merkezimizden 1 adet mobil mutfak tırımız, 1 adet koordinasyon aracımız, 1 adet afet aracımız, 4 adet mobil ikram aracımız, 3 ilave ulaşım aracı, 1 adet destek hizmetleri aracı ve karavan deprem bölgelerine sevk edildi. Ayrıca Şubelerimizden de çok sayıda mobil ikram ve destek araçları bölgelere intikal etti.” »Haber Merkezi

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Destekler Artarak Devam Ediyor
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