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Destek ziyaretleri devam ediyor

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ve deprem bölgesinde görev alan din görevlileri depremzede vatandaşları ziyaret ederek maddi ve manevi destekte bulunuyor.

15 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Destek ziyaretleri devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesi ile Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’in önderliğinde Yozgat'tan Hatay Hassa'ya ulaşan Din Görevlileri Hassa ilçesi ve mahallelerinde depremzedelere manevi destek, depo kabul ve dağıtım hizmetleri, erzak dağıtımı, hastane cenaze kabul ve teslim, kabristan teçhiz ve tekfin hizmetleri gibi birçok alanda destek hizmeti sundular.
Görevi tamamlanan görevlilerin dönüşü sonrası ilçede manevi destek hizmetlerine devam ettiren müftü Gülden ve beraberindeki Din Görevliler cenazelerin definleri sonrası acılı ailelere taziye ziyareti yaparak acılarını paylaşıyor. Aynı zamanda gerçekleştirilen taziye ziyaretlerinde depremzede vatandaşların maddi ihtiyaçlarının tedariki de sağlanıyor. »Haber Merkezi

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Destek Ziyaretleri Devam Ediyor
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