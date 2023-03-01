Destek sağlamaya devam

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından Hatay ili Hassa ilçesine giden Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri depremden etkilenen vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinlemeye, çocuklar için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı.

Yozgat’a getirilen depremzedeler, ilçelerdeki yurtlara, kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli ikametlere yerleştirildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli depremzede aileleri ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Neşeli, "Depremden en fazla etkilenen şehirlerimizden birisi olan Hatay ilimize gelen çocuk, genç, yaşlı başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza Psikososyal Destek ekiplerimiz ile birebir ulaşıp bu yaraların sarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda depremin yaşandığı ilk günden itibaren Hatay ili Hassa ilçemize gelerek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen çocuklarımız için İl Müdürlüğü personellerimiz çeşitli etkinlikler düzenleyerek moral ve motivasyonda destek sağlıyor. Hem ilimize gelen hem de deprem bölgesinde kalan vatandaşlarımızın Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarındayız." dedi. »Sema Nur Koçaker