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Destek ödemesi yapıldı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, depremzede üyelerine toplam 100 milyon lira ‘Afet yardım desteği’ ödemesi yapıldığını söyledi.

16 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Destek ödemesi yapıldı

Başkan Zararsız yaptığı açıklamada; “Sendikamız tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yaşayan yaklaşık 40 bin üyelerimize yapılacak ‘Afet Yardım Desteği’ ödemelerine bugün başlandı. Genel Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde; depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya ve Şanlıurfa’da görev yapan yaklaşık 40 bin üyemizin her birine 2 bin 500 lira, toplamda ise 100 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Deprem bölgesinde halen görev yapan üyelerimiz ve depremin etkilediği 10 ilde yaşayan ancak deprem nedeniyle ayrılmak zorunda kalan üyelerimiz hiçbir kesinti olmadan, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No’larının yazılı olduğu kimlik kartıyla Vakıfbank şubelerine başvurarak, ‘HİZMET-İŞ Afet Destek Ödemesi’ kapsamında yapılacak ödemeleri alabilecek. HİZMET-İŞ olarak, bütün gücümüzle üyelerimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün acımız ne kadar büyükse, gayretimiz ve dayanışmamız da o kadar büyük olacaktır. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Destek ödemesi Yapıldı
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