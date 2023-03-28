Destek başvuruları başladı

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile lisanslı depo desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Başvuru süresinin son tarihi 30 Haziran 2023 olarak belirtilen açıklamada, üreticilerin dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

2022 yılında üretilen ürünler için geçerli olan bu destek programında, 31 Aralık 2022 tarihine kadar lisanslı depolara ürün teslimi gerçekleştiren ve EK1'de belirtilen depolama başlangıç tarihi ile depolama bitiş tarihi arasında depoya ürün teslim eden üreticilere ilave nakliye, kira ve analiz ücreti desteği sağlanacağı belirtildi.

Üreticilerin, başvuru yapmak için konu ile ilgili fatura ve evrakları da 30 Haziran 2023 tarihine kadar İlçe Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Yetkililer, üreticilerin belirtilen tarihlerde gerekli başvuruları yapmaları ve fatura/evrak teslim tarihlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, tüm üreticilerin bu destek programından faydalanmak için gerekli başvuruları zamanında yapmaları ve belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerektiklerinin altını çizdiler. »Haber Merkezi