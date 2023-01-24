Dersler dağıldı

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Bahar Dönemi ders dağılımları toplantısına Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Nezahat Güçlü, Dekan Yardımcıları Doçent Dr. Gürsel Güler ve Doçent Dr. Hacı Çoban ile tüm akademik personel katılım sağladı.

Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı gündeminde, bahar döneminde açılması planlanan zorunlu ve seçmeli dersler, MBS ve GKS seçmeli ders havuzunun zenginleştirilmesi ve ders programına ilişkin diğer hususlar yer aldı.

Fakülte bünyesinde bulunan tüm anabilim dallarına ait ders dağılımları ve program talepleri ele alınırken, yapılabilecek iyileştirilmeler konusunda fikir alışverişi sağlandı. »Haber Merkezi