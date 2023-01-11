Dereli’den ziyaret

Dereli Adalet Bakanı Bozdağ ile ilçe hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dereli, Gerek milletvekilliği, gerek Başbakan Yardımcılığı ve gerekse Adalet Bakanlıkları görevi süresince ülke ile birlikte Yerköy ve bölgeye hizmet ve yatırımlarda imzası bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın makamında gerçekleşen ziyarette Yerköy’e termal sera bölgesi kurulması hakkında çalışmalar ve yeni yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulunulduğunu ifade etti.

YILMAZ’A ZİYARET

Öte yandan Başkan Dereli, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek ilçede eksikliklerini dile getirdiklerini ifade etti.

Dereli ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada; “Müstakil 8 derslikli bir özel eğitim okulu için hayırsever bir iş insanı ile bizleri buluşturan ve proje hazırlıklarına başlanılması talimatı veren,

Bilim ve sanat Merkezi’ne Bilgisayar laboratuvarı, resim atölyesi, müzik atölyesi, fen laboratuvarı, robotik kodlama ve ahşap atölyesi kurulması için gerekli ödenek işini çözen sayın bakanımıza teşkilatımız ve ilçemiz adına çok teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi