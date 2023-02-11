Dereli teşekkür etti

Başkan Dereli, “Depremin gerçekleşmesinden itibaren bölgeye yardım gönderen ilçe halkımıza, koordinasyonu sağlayan Kaymakam Muharrem Coşgun’a, ilçemize bağlı tüm köylerimize, tüm mahalle ve köy muhtarlarımıza, emeklerini esirgemeyen Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma Fonu ve Kızılay çalışanlarına, siyasi parti ilçe başkanları ve STK temsilcilerine, sandviç ekmek hazırlayıp gönderen Milli eğitim personelimize ve esnaflarımıza, kumbarasını söküp getiren, geleceğe dair umutlarımızı artıran kıymetli yavrularımıza, tırların yüklemesinden ipin çekilmesine kadar zerre faydası olan her bir vatandaşımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah yapmış olduğunuz ve yapacağınız tüm yardımları kabul ve makbul eylesin.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi