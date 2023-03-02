Dereli, teşekkür etti

AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, ülkemizi sarsan deprem felaketinde esnaf ve esnaf odalarının desteğini yanlarında hissettiklerini belirtti.

Dereli, ilk andan itibaren battaniye, hilti, gıda ve hijyen malzemeleri gibi yardım kampanyalarına tam destek olan Sanayi Odası Başkanı Hakan Işık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Dereli, başkan aracılığıyla tüm sanayi ve çarşı esnaflarına teşekkür ederek "Bu yaraları hep birlikte saracağız, inşallah" dedi. »Haber Merkezi