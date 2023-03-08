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Dereli, Sarıyı'yı ziyaret etti

AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Hatay'ın Hassa ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Cafer Sarıyı ziyaret etti.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Dereli, Sarıyı'yı ziyaret etti

Dereli, Yerköy halkının geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti. Acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Dereli, "Rabbimiz bu acıları bir daha göstermesin" dedi."
Ziyaret sırasında Dereli, Hassa'da yaşayan AK Parti İlçe Başkanı Sarıyı'ya Yerköy halkının selamlarını iletti ve acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.
Ziyaretin detaylarına ilişkin açıklama yapan Dereli, "Bizler, Hassa'da AK Parti İlçe Başkanımız Cafer Sarıyı'yı ziyaret ederek Yerköy halkının geçmiş olsun dileklerini ilettik. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olmak önemli. Rabbimiz bu acıları bir daha yaşatmasın" dedi.
AK Parti Hassa İlçe Başkanı Cafer Sarıyı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yerköy ilçe halkımız ve tüm Türkiye bizlerin acısını bizimle yaşadıklarından hiçbir şüphemiz yoktur. Bu zor günlerde yanımızda olduklarını hep hissettik İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu acıları atlatacağız" şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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DereliSarıyıyı Ziyaret Etti
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