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Dereli ’den, destek ziyareti

AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli ve AK Parti Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Aziz Başak, Hatay ziyaretleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın deprem bölgesindeki incelemelerinde eşlik ettiler.

18 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Dereli ’den, destek ziyareti

Gerçekleşen incelemeler sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli “İki günlük Hatay, Antakya, İskenderun, Dörtyol, Serinyol ve Hassa ziyaretlerimizin son gününde, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca Beyefendilere Hassa ziyaretleri sırasında eşlik ettik. Sayın bakanlarımızın Hatay’a ve Hassa’ya olan desteği için tüm Yerköy’lü hemşerilerimize selamlarını ve sevgilerini iletmek istiyoruz. Bu süreçte, yardım kampanyalarımıza destek veren tüm hemşerilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu desteğinizle, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve onların yaralarını sarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Hatay ve Hassa’ya olan desteğiniz için tüm Yerköylü hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.” dedi. »Haber Merkezi

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Dereli DenDestek Ziyareti
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