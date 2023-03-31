Dereceye girenler belli oldu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda 38 ilden 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Yalova Termal Belediyesi takım halinde Türkiye şampiyonu olurken MKE Ankaragücü ikinci, Tekirdağ Çorlu Belediyespor ise üçüncü sırada yer aldı.

Bireysel olarak ise 50 kiloda Zerda Demir, 53 kiloda Emine Çakmak, 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Şevval Çayır, 59 kiloda Sevim Akbaş, 62 kiloda Selvi İlyasoğlu, 65 kiloda Duygu Gen, 68 kiloda Ayşe Erkan, 72 kiloda Hatice Nur Sarı, 76 kiloda da Nazar Batır birinci olma başarısını gösterdiler. AA