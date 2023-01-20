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“Derdimiz üzüm yemek”

Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Kabayel, “Eğitim çalışanlarının talep ve sorunlarını, hiçbir zaman sendikal ve siyasal sömürü mezesi yapmadık, yapmayacağız.” dedi.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
“Derdimiz üzüm yemek”

Başkan Kabayel, Türk Eğitim-Sen’in derdinin her daim üzüm yemek olduğunu belirterek, öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK)’nun gündeme geldiği 23 Ekim 2018’den itibaren, yaklaşık dört yıl boyunca, kanunun ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmesi için her türlü gayreti ortaya koyduklarını söyledi.
Kabayel yaptığı açıklamada; “Birçokları ise kariyer sınavı kapıya gelinceye dek ÖMK sürecine umarsızca kayıtsız kaldılar. Büyük ihtimalle, aynı birileri, yine bir sonraki kariyer sınavına kadar dönüp ÖMK’ya bakmayacaklar bile! Buna karşılık Türk Eğitim Sen, geride kalan dört yılda olduğu gibi, yine meslektaşlarımızın hak ve kazanımları için ÖMK’nın yeniden düzenlenmesi niyetiyle kolları sıvadı. İşte, bir kez daha, bu amaçla 20-23 Ocak 2023 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı düzenliyoruz. ÖMK’nın muhtevası, adına yakışır şekilde zenginleştirilinceye kadar gayretlerimizi sürdüreceğiz. Varsın birileri, eğitim çalışanlarının sorun ve taleplerini, sendikal ve siyasal istismar zemini olarak sömürmeye devam etsin; Türk Eğitim Sen’in derdi her daim üzüm yemek olacaktır. Türk Eğitim-Sen, güven kapısıdır.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Derdimiz üzüm Yemek
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