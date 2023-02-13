Depremzedelerin yanındalar

Deprem bölgesinden Yozgat’a gelen çok sayıda depremzede İl genelindeki çeşitli yerlerde ağırlanıyor.

Yozgat İl Müftülüğünden yapılan açıklamada; “Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde misafir edilen depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanıyor. İl Müftülüğü kadın Din Görevlilerinden oluşan manevi danışmanlar da depremzede kardeşlerimize manevi destek sunuyor. Manevi danışmanlarımız, depremzede vatandaşlarımıza yaşadıkları zor süreçte manevi rehberlik yaparken, çocuklarla da yakından ilgileniyor.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi