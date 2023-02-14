Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.123,58
DOLAR
18,85
STERLİN
22,89
EURO
20,19

Depremzedelerin yanında

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, deprem bölgelerinden ayrılarak Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ne yerleşen depremzedeler için de yardım eli uzattı.

14 Şubat 2023 Salı 02:00
Depremzedelerin yanında

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. 
Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelinde etkileri nedeniyle Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ne 300 depremzedenin yerleştirildiği belirtildi. 
Yozgat & İstanbul Kraft Torba Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şahin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından Yozgat'a gelen depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ne yerleşen depremzedelere "120 adet Kur'an-ı Kerim, 100 adet şal, 100 adet şalvar, 100 adet çorap, 100 adet seccade, 45 adet ferrace, 100 adet hanımefendi hediyesi, 100 adet tırnak makası, 200 adet bez çanta" desteğinde bulundu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Depremzedelerin Yanında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatlı öğrencilerden Afet bölgesine destek
Yozgatlı öğrencilerden Afet bölgesine destek
24 saat hizmet veriyor
24 saat hizmet veriyor
Yardım kolileri hazır
Yardım kolileri hazır
Yüz yüze eğitim başlayacak
Yüz yüze eğitim başlayacak
İnternette sanal devriye!
İnternette sanal devriye!
Evler temizlendi
Evler temizlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim