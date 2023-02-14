Depremzedelerin yanında

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelinde etkileri nedeniyle Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ne 300 depremzedenin yerleştirildiği belirtildi.

Yozgat & İstanbul Kraft Torba Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şahin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından Yozgat'a gelen depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ne yerleşen depremzedelere "120 adet Kur'an-ı Kerim, 100 adet şal, 100 adet şalvar, 100 adet çorap, 100 adet seccade, 45 adet ferrace, 100 adet hanımefendi hediyesi, 100 adet tırnak makası, 200 adet bez çanta" desteğinde bulundu. »Haber Merkezi