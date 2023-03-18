Depremzedelerin hizmetinde

Saraykent Kaymakam’ı görevinden Hatay'a vali yardımcısı olarak görevine devam eden Ali Açıkgöz deprem bölgesinde konuşlanan mobil fırın ziyaret ederek üretim hakkında bilgi aldı. Yetkililerden bilgi alan Açıkgöz; “Her 15 dakikada 500 adet küçük ekmek üreten MEMAK Mobil Fırın TIR’ını ziyaret ettik. Sadece bu noktada her gün 25 bin adet ekmek üretilip vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ekmek Ustası İbrahim ve ekibi, gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışıyor.” dedi.

Saraykent Kaymakamlığı tarafından Antakya Narlıca’da vatandaş müracaat çadırı kuruldu. Kaymakam Ali Açıkgöz, depremzede vatandaşlara hizmet veren çadırı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Açıkgöz, “Narlıca Anadolu Lisesi’nde kurduğumuz Vatandaş Müracaat Çadırımızı ziyaret ettik. Hatay’da 14 farklı noktada vatandaşlarımıza çözüm üretiyoruz. Müracaat noktalarımızın tümünde AFAD, Çevre Şehircilik, Defterdarlık, Emniyet ve Jandarma birimlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın diğer konulardaki başvurularını çözüme kavuşturan görevlilerimiz var.” diye konuştu.

Yozgat’tan deprem bölgesine giden kuaförler çadır çadır gezerek depremzede vatandaşları kuaförlük bakımlarını yapıyorlar. Bugüne kadar 3 binden fazla vatandaşın saç ve sakal bakımını yapan kuaförler çadırları dolaşmaya devam ediyor. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz yaptığı açıklamada: “Yozgat’tan gelen gönüllü berberlerimiz çadır kentleri geziyor. Bugüne kadar 3 binden fazla kişiyi tıraş ettiler. Hiç yorulduk dediklerini duymadım. Aksine biz gücümüz yettiğince buradayız, diyorlar. Erkenden mesaiye başlayıp gece geç saatlere kadar çalışıyorlar. Allah her birinden razı olsun.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi