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Depremzedeleri ziyaret etti

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edile deprem mağduru aileleri ziyaret etti.

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Aydoğmuş, Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. Bu devlet hepimizin bu millet hepimizin. Ayrıştırmadan kutuplaştırmadan yaralarımız bir ve beraber saracağız dedi.
Aydoğmuş yaptığı açıklamada; “ Akdağmadeni Spor Kulübü Başkanı İsmet Yaşar ve Antrenörü Hakan Altın la birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edile deprem mağduru aileleri ziyaret ederek sohbet ettik, dertlerini dinledik, çocuklara hediyeler verdik, bir nebzede olsa acılarını paylaşmaya, mutlu etmeye çalıştık. Çocukları sportif aktiviteye davet ettik. 24 saat sıcak yemeğin çıktığı temiz ve güzel bir ortamda kaldıklarını gördük. Başta Bu temiz ve güzel ortamı sunan devletimiz olmak üzere hizmetlerini esirgemeyen İlçe spor ve Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Yıldırım beye ve çalışan personellere teşekkür ediyorum.  Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. Bu devlet hepimizin bu millet hepimizin. Ayrıştırmadan kutuplaştırmadan yaralarımız bir ve beraber saracağız. Buradan şunu söylemek istiyorum, Gerek yurtlarda kalan, gerekse evlerde kalan bu kardeşlerimizi ziyaret ederek sohbet edin, dertleri ile dertleşin, açılarını paylaşın, çocukları sevindirin, mutlu edin. Bu açıları hep beraber dindirelim, hep beraber unutturalım. Birlikte kardeş olalım.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Depremzedeleri Ziyaret Etti
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