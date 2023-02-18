Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,06
DOLAR
18,87
STERLİN
22,73
EURO
20,18

Depremzedelere uyku tulumu

Yozgat il geneli Halk Eğitimi Merkezleri tarafından kıyafet, bebek elbisesi, atkı ve bere dikiminin yanı sıra uyku tulumu dikimine başlandı.

18 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Depremzedelere uyku tulumu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 6 Şubat Günü Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem neticesinde mağdur olan depremzede vatandaşlara gönderilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığının destek ve koordinesiyle Yozgat geneli Halk Eğitim Merkezlerinde kıyafet, bebek elbisesi, atkı ve bere dikiminin yanı sıra uyku tulumu dikimine başladığını söyledi.
Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra soğuk hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalan depremzedelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesine öncelik verdiklerini belirten Yazıcı, "Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarımıza başladık. Olumsuz hava koşullarında depremzedelerin ihtiyaç duyduğu battaniye, polar, eşofman özellikle de uyku tulumu üretimine ilk günden beri devam ediliyor. Üretilen uyku tulumları tüm depremzedelerin zorlu kış şartlarında ısınma ihtiyacına yönelik olarak tasarlanıyor. Üretim yapılırken planlamalar 7/24 çalışma esasına göre gönüllülerin de destekleri ile devam ediyor. Uyku tulumlarının hazırlanmasının ardından deprem bölgelerine göndereceğiz." dedi. »Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 17.02.2023 17:04
Anahtar Kelimeler:
Depremzedelere Uyku Tulumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat’tan bilgi aldı
Polat’tan bilgi aldı
TDV yaraları sarıyor
TDV yaraları sarıyor
Yalnız bırakmadı
Yalnız bırakmadı
Möhür uyardı!
Möhür uyardı!
Seferber oldular
Seferber oldular
Şahin’den ‘uyuz’ uyarısı
Şahin’den ‘uyuz’ uyarısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim