Depremzedelere uyku tulumu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 6 Şubat Günü Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem neticesinde mağdur olan depremzede vatandaşlara gönderilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığının destek ve koordinesiyle Yozgat geneli Halk Eğitim Merkezlerinde kıyafet, bebek elbisesi, atkı ve bere dikiminin yanı sıra uyku tulumu dikimine başladığını söyledi.

Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra soğuk hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalan depremzedelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesine öncelik verdiklerini belirten Yazıcı, "Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarımıza başladık. Olumsuz hava koşullarında depremzedelerin ihtiyaç duyduğu battaniye, polar, eşofman özellikle de uyku tulumu üretimine ilk günden beri devam ediliyor. Üretilen uyku tulumları tüm depremzedelerin zorlu kış şartlarında ısınma ihtiyacına yönelik olarak tasarlanıyor. Üretim yapılırken planlamalar 7/24 çalışma esasına göre gönüllülerin de destekleri ile devam ediyor. Uyku tulumlarının hazırlanmasının ardından deprem bölgelerine göndereceğiz." dedi. »Alpaslan Demir