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Depremzedelere ulaştırıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan iki büyük deprem sonrası 7‘sinden 70’ine taşın altına elini koyan Boğazlıyan halkı afet sonrası zor durumda kalan depremzedelerin yardımına koştu. 

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Depremzedelere ulaştırıldı

Boğazlıyanlı hayırsever esnaflardan Kadir Sarpdağ tarafından başlatılan kampanyada; 500 küçükbaş, 20 büyükbaş ve bir milyon liraya yakın bağış toplanarak depremzedelere ulaştırıldı.
Boğazlıyan ilçesinden “Asrın Felaketi”nin yaşandığı deprem bölgesine yardımlar aralıksız sürüyor. 7’sinden 70’ine yardım etmek için adeta birbiriyle yarışan; Kaymakamlık, Belediye, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve yardım gönüllüleri aracılığıyla 200 tıra yakın gıda ve giyim başta olmak üzere iş araçlarını bölgeye ulaştıran Boğazlıyan halkı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor.
Boğazlıyanlı hayırsever esnafı, tarım ve hayvancılığın öncüsü Kadir Sarpdağ, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığı kampanyada; 20 büyük baş ve 500 küçükbaş hayvan topladı.
Hayvan bağışına öncülük yapan Kadir Sarpdağ, depremzedelere destek için köylerden küçükbaş ve büyükbaş hayvan bağışı topladıklarını söyledi. Kampanyayı duyan hayırseverlerin yardımda yarıştıklarını söyleyen Sarpdağ, “Bugün birlik günü. Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Kampanyamıza yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.
Kadir Sarpdağ, konu ile ilgili açıklamasında şunları dile getirdi: “Belediye Başkanımız sayın Gökhan Coşar ile bir ön görüşme yaptık. ‘Depremzedelerimiz için bir yardım kampanyası başlatalım’ dedik. 
Kampanyamızı duyan esnafımız, iş insanlarımız, köylü vatandaşlarımız, hayvancılarımız başta olmak üzere Boğazlıyan’ın dört bir yanından bağışta bulundular. 5 büyükbaş hayvanı olan bile birisini bize bağışladı. Bu süreçte 20’ye yakın büyükbaş bağışlandı. Biz de bunları Et Balık Kurumu’na göndererek orada kavurma yaptırdık. Küçükbaş hayvan sayısı da 500’e ulaştı. Kesilmeyecek küçük vasıftaki hayvanları nakite çevirdik. El edilen bu parayla Gökhan Başkanım’ın görüşme yaptığı Mersin’deki Tat Fabrikası’ndan iskontolu bir şekilde 1 tır gıda aldık. Bu gıdaları başka yerden almış olsaydık 100 bin lira daha fazla ödeyecektik. Bu aşamadan sonra depremzedelerin neye ihtiyacı varsa onu göndereceğiz. 
Nakde çevirdiğimiz hayvanların parasıyla da ilçemizde misafir ettiğimiz depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladık. Soba, ısıtıcı, yemek, gıda gibi ihtiyaçları malzemelerini kendilerine teslim ettik. 
Ayrıca deprem bölgesine 50 tane ısıtıcı alıp gönderdik. Önceki gün de Boğazlıyanlı esnaf ve hayvancıları olarak topladığımız 100 bin TL’yi de AFAD’a bağış yaptık. Halen paramız var ve halen para getiren insanlarımız var. 
İhtiyaç olduğu sürece biz de yardımlarımızı sürdüreceğiz. Organizasyonumuzda geçen emeği geçen ilçe Kaymakamımız Recep Aydın’a, Belediye Başkanımız Gökhan Coşar’a, tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, mahalle muhtarlarımıza, bağışları ile destek olan ilçe halkımıza teşekkür ediyorum.” »Haber Merkezi

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Depremzedelere Ulaştırıldı
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