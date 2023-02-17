Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.008,58
ALTIN
1.112,80
DOLAR
18,88
STERLİN
22,60
EURO
20,13

Depremzedelere moral ziyareti

Öz Sağlık İş Sendikası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremde yaralanarak Yozgat Şehir Hastanesinde depremzedelere moral ziyareti gerçekleştirdi.

17 Şubat 2023 Cuma 02:00
Depremzedelere moral ziyareti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin Diyarbakır’da enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde yaralı olarak kurtulan depremzedelere, Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol ve beraberindeki heyet moral ziyaretinde bulundu.
Depremden etkilenen 10 ildeki hastaneleri gezerek yaralı depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Akyol, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden hemen sonra Öz Sağlık İş Sendikası olarak kriz masası oluşturduk. Depremden etkilenen 10 ilimiz için yapılması gereken ne varsa onları konuştuk. 10 ilimizin hepsinde özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızdan da göçük altında kalan vardır. Göçük altında kalan arkadaşlarımıza yönelik şu anda araştırma yapmaktayız” dedi.
Birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgelerinde çalışıldığını ifade eden Akyol, “Şükürler olsun ki birlik ve beraberlik içerisinde bütün insanlarımız, tek vücut dua ve destekleriyle deprem bölgelerine akın etmektedirler. Hasta yakınlarından aldığımız bilgilere göre de hastane içerisinde personellerin kendileriyle güzel ilgilendikleri söylenildi. Bu mutlu verici bir ifadedir. Bizlerde depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Yozgat Şehir Hastanesi'ne yardımlarda bulunduk.” ifadelerine yer verdi. »Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Depremzedelere Moral Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatlı mühendisler deprem bölgesinde
Yozgatlı mühendisler deprem bölgesinde
Ülkü ocakları sahada
Ülkü ocakları sahada
Karaca’dan plaket
Karaca’dan plaket
Sorgun’a döndüler
Sorgun’a döndüler
Psikososyal destek
Psikososyal destek
Kurumlar sahada
Kurumlar sahada
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim