Depremzedelere moral ziyareti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin Diyarbakır’da enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde yaralı olarak kurtulan depremzedelere, Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol ve beraberindeki heyet moral ziyaretinde bulundu.

Depremden etkilenen 10 ildeki hastaneleri gezerek yaralı depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Akyol, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden hemen sonra Öz Sağlık İş Sendikası olarak kriz masası oluşturduk. Depremden etkilenen 10 ilimiz için yapılması gereken ne varsa onları konuştuk. 10 ilimizin hepsinde özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızdan da göçük altında kalan vardır. Göçük altında kalan arkadaşlarımıza yönelik şu anda araştırma yapmaktayız” dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgelerinde çalışıldığını ifade eden Akyol, “Şükürler olsun ki birlik ve beraberlik içerisinde bütün insanlarımız, tek vücut dua ve destekleriyle deprem bölgelerine akın etmektedirler. Hasta yakınlarından aldığımız bilgilere göre de hastane içerisinde personellerin kendileriyle güzel ilgilendikleri söylenildi. Bu mutlu verici bir ifadedir. Bizlerde depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Yozgat Şehir Hastanesi'ne yardımlarda bulunduk.” ifadelerine yer verdi. »Sema Nur Koçaker