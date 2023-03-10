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Depremzedelere hizmet vermeye başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesine gönderilen Mobil Diş Kliniği aracı, afetzede vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

10 Mart 2023 Cuma 02:00
Depremzedelere hizmet vermeye başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesine gönderilen Mobil Diş Kliniği aracı, afetzede vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Antakya’da gönüllü olarak Konya Büyükşehir Mobil Diş Kliniği aracında vatandaşların diş muayenesini yaptıklarını belirten Diş Teknisyeni Sunay Hanım, Deprem bölgesinde diş sağlığı gereksinimlerinin karşılanması çok önemliydi. Vatandaşlarımıza böyle güzel çalışma ile yardım eli uzatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim.
Tüm halkımız Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Son olarak iş birliğinde hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı, diş tedavisi için gerekli olan ekipmanlar ile birlikte Antakya’da afetzede vatandaşlara hizmet veriyor. 
Projenin çok yerinde ve başarılı olduğunu ifade eden afetzedeler de önemli bir ihtiyacın giderildiğini kaydederek, emek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ettiler. »Haber Merkezi

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Depremzedelere Hizmet Vermeye Başladı
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