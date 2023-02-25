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Depremzedelere gönderildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Belkavak köyünde besicilerin Türk Kızılay'a bağışladığı 16 küçükbaş hayvan kesilerek etleri depremzedelere gönderildi.

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Depremzedelere gönderildi

Türk Kızılay Yerköy Şube Başkanı Yaşar Altındaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardımların sürdüğünü söyledi.
Altındaş, Belkavak köyünde besicilerin 16 küçükbaş hayvan bağışladığını belirterek, "Belkavak köyü muhtarı ve köy halkımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın bağışladığı hayvanlar mezbaha kesilerek etleri deprem bölgesine gönderildi. Depremzedelerin zorlu yaşam koşullarını hafifletmek için yapılan bu yardım, bizleri son derece memnun etmiştir. Bağış yapan herkesten Allah razı olsun." dedi. »AA

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Depremzedelere Gönderildi
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