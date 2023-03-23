Depremzedelere bağışlayacak

Işık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde ağzında tuttuğu fırçayla resim yapıyor.

Yaklaşık 15 yıldır rehabilitasyon merkezinden hizmet alan ve 13 yıldır resim yapan Işık, gazetecilere, 3 yaşındayken düşmeye bağlı rahatsızlık sonucu engelli kaldığını belirterek, bu sanata kara kalemle başladığını söyledi.

Daha sonra yağlı boya tablolar çizdiğini anlatan Işık, "Resimlerin çoğunluğu kendi çizimim, kafamdaki hayalimin ürünü. 2013'ten bu yana yağlı boya yapıyorum. 7-8 kez kişisel sergi açtım, toplu sergilere de katıldım. Açmaya hazırlandığım serginin gelirini depremzedelere bağışlamak istiyorum. Devam ettiğim tablolarım bitsin, havalar ısınsın, sergimi yapacağım. Benim de bu çorbada tuzum olsun istiyorum." dedi.

Ağzıyla resim çizmenin zorluğundan bahseden Işık, "Ellerimi kullanamadığım için tablolara uzanamadığım oluyor, yardımcı gerekiyor. Uzanamadığım yerlerde tabloyu ters çevirip boyuyorum. Zor oluyor ama ve ben zoru seviyorum." diye konuştu. »AA