“Asrın felaketi” olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası Boğazlıyan’da misafir edilen depremzedelerden teşekkür geldi.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Boğazlıyan’da tek yürek oldu. Büyük depremde, afetzedeler için elini taşın altına koyan Boğazlıyan’da başta İlçe Kaymakamlığı ve Boğazlıyan Belediyesi olmak üzere kurumlar ve STK’lar ile Boğazlıyan halkına depremzede aileler gördüğü misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Başta Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgelerinden ilçemize gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzedeler İlçe Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, başta olmak üzere tüm Boğazlıyan halkına teşekkür ettiler.

Boğazlıyan’da karşılaştıkları misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Kahramanmaraş Elbistan’dan Boğazlıyan’a gelen depremzede Ahmet Tolu, “Türkiye olarak hep birlikte tek yürek olduk. El birliği ile de bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz” dedi.

Ülkemiz 6 Şubat Pazartesi sabahına büyük bir felaketle uyandı. Yaşanılan büyük acıya kayıtsız kalmayan Boğazlıyan halkı birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6’lık iki yıkıcı deprem tüm ülkemizi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ’da büyük yıkıma neden olan depremin ardından Boğazlıyan’da tek yürek oldu.

Devlet ve millet el ele vererek, tüm imkânlar afet bölgesine seferber edilirken, Boğazlıyan Kaymakamlığı öncülüğünde Boğazlıyan Belediyesi ve tüm kurumların koordinasyonunda canla başla çalışıp, yapılan yardımlar da sorunsuz bir şekilde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Deprem sonrası yardım çağrılarının yapıldığı ilk dakikadan itibaren Boğazlıyanlı vatandaşlar da depremzedeler için adeta seferber olurken, Boğazlıyan’da misafir edilen depremzede aileler gördüğü misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Boğazlıyan’a gelen depremzede Ahmet Tolu, deprem dolayısıyla çok sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Gerçek çok acı yaşadık” dedi.

Boğazlıyan’ın misafirperverliğinden dolayı depremzede aileler adına başta İlçe Kaymakamı Recep Aydın ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar, olmak üzere Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, İlçe Müftüsü Atıf Akşit ve tüm kurum müdürlerine STK temsilcilerine ve 7’den 70’e tüm Boğazlıyan halkına teşekkür eden Tolu, “İşte birlik böyle bir şey. Her şey birlikten doğar. Allah herkesten razı olsun” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi