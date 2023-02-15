Depremzedeler Sorgun'da ağırlanıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen depremzedeler Sorgun ilçesine getirilerek belediyeye ait Aşevi'nde ağırlandı. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci; "Aşevimizin ilk misafirlerini ağırladık. Deprem bölgelerinden ilçemize gelen vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sorgun topraklarında yaşayan her birey gibi sizlerde bize emanetsiniz. Bundan sonra derdimiz de bir içtiğimiz çorbada. Birlikte ağladığımız gibi yaralarımızı da birlikte saracağız." dedi. »Haber Merkezi