Depremzedeler için kermes

Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesinde düzenlenen kermese İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, şube müdürleri, protokol üyeleri, okul idaresi, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Lisenin Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından düzenlenen kermesin açılında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ramazanda depremzede ailelerin iftar sofralarını kurmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öğrenci ve öğretmenler tarafından kermes düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin daha önce de ailelerinin katkılarıyla topladıkları 100 bin liralık gıda malzemesini depremzedelere ulaştırdıklarını aktaran Öcal, "Şimdi de kermes düzenlediler. Kermesten elde edilen gelirle depremzede ailelere yardım yapılacak. Kermesi düzenleyen öğrencilerimize, katkı veren öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

“HEDEFİMİZ YARALARI SARMAK”

Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi Müdürü Seyit Özdemir, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından düzenlenen kermesten toplanan yardımın ilçemizde kalan depremzede ailelere dağıtılacağını söyledi. Ülkemizde yaşanılan büyük deprem felaketi sonrasında depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla düzenlediğimiz yardımlaşma kampanyası bünyesinde yapılan etkinliklerimiz okulumuz bünyesinde yapılan kermesle sona erdi.

“YAKLAŞIK 140 AİLEYE YARDIM DAĞITACAĞIZ”

Ramazan ayında depremzede ailelerinin iftar sofralarını kurmak ufak ta olsa ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan etkinliklerden elde ettiğimiz şeker, çay, un, yağ, kuru bakliyat, salça gibi maddelerden oluşan gıda paketini yaklaşık 140 aileye dağıtmayı hedefliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan Ramazanda her aileye ulaştırmak üzere hazırladığımız etleri ikişer kilogramlık paketler halinde depremzede ailelere dağıtacağız.

HER AİLEYE BİN LİRA

Ramazanda depremzede ailelerin diğer ihtiyaçlarını karşılamaları, çocuklarına bayram harçlığı verebilmeleri için her aileye bin lira para yardımı yapılması planlanmaktadır. Ramazanda bize misafir olarak sığınan bu insanların biraz acılarından uzak bir kardeş sofrasında iftar yapabilmeleri, çocuklarıyla mutlu bir bayram geçirebilmeleri için okul olarak ' Deprem Kardeşliğimizi Yıkamaz ' sloganıyla başlattığımız yardımlaşma kampanyasını yukarıda belirttiğimiz hedefler doğrultusunda tamamladık.” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Etkinlikte emek veren destek olan herkese teşekkür eden Özdemir, "Bu etkinliklerin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyerek bizim yanımızda duran, teşvik eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal'a, maddi ve manevi her türlü desteği veren Sorgunumuzun hayırsever esnaf ve iş insanlarına, velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okulumuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğretmen ve öğrenci üyelerine, özellikle bütün bu yardımlaşma ve dayanışmayı organize eden Kimya Öğretmeni Fatih Demir' e teşekkür ederim." şeklinde konuştu.