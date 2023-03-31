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Depremzede vatandaşlarla iftar

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçede misafir edilen depremzede vatandaşlar için iftar yemeği düzenlendi.

31 Mart 2023 Cuma 12:11
Depremzede vatandaşlarla iftar

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede misafir edilen depremzede vatandaşları iftar yemeğinde ağırladı.

Başkan Yalçın, "Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından deprem bölgelerine ulaştırılan yardımlar noktasında gece gündüz demeden çalışan belediye, ilçede ikamet eden depremzede vatandaşları yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Düzenlenen iftar yemeğinde bir konuşma gerçekleştiren Yalçın," Asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum, depremin yaşandığı ilk andan itibaren ülke olarak büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği gösterildiğini, yaraların yine hep birlikte dayanışma içinde saracağız. Allah tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

İftar yemeği sonrasında misafirlere Akdağmadeni salebi de ikram edildi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 31.03.2023 12:49
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