Depremzede kadınlara ziyaret

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Merve Türker, Ailenin ve toplumun temeli, hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum dedi.

Türker yaptığı açıklamada; “Sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, çalışkanlığı, fedakarlığı ve üretkenliği ile var olan, yetiştirdiği evlatlar ve ürettiği değerleri ile geleceğimizi şekillendiren kadınlarım gerek inancımızda gerekse medeniyetimizde her zaman baş tacı edilmekte, çok müstesna bir yere konulmaktadır. Şanlı tarihimize baktığımızda ailesinin, aziz milletimizin ve ülkesinin menfaatlerini gözetmeyi şair edinmiş, bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş olan kadınlarımız, bugünde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeye devam etmekte, yeni nesillerin bilinçli, donanımlı, sevgi dolu yetişmesinde ve ülkemizin müreffeh geleceğinin inşasında söz sahibi olmayı sürdürmektir. Ancak, bugün kadına şiddet tüm dünyada kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin her türü insanlık onuruyla bağdaşmazken, kadına yönelik şiddetin tasvip edilmesi asla mümkün değildi. Mutlu ve huzurlu bir toplum için kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; doğuran, büyüten, eğiten, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, sevgisinin, şefkatin ve fedakarlığın sembolü kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam temennisiyle kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu. »Alpaslan Demir